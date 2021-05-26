Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesimlerinde hafif sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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