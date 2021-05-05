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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu, geceden itibaren güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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