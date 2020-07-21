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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 10:12,Son Güncelleme:

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, bölgenin güneybatısında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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