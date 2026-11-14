Marmara Bölgesi'nde lodos alarmı | Meteoroloji saat verdi: Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul dahil birçok ilde fırtına ve yağış etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege (Aydın ve Denizli hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Konya, Karaman, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul dahil Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri için sarı kodlu kuvvetli fırtına ve yağış alarmı verildi.

MARMARA BÖLGESİ'NDEKİ BAZI İLLER İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Yağışların, Marmara (Bilecik hariç) ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Pazar günü ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Havanın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın kıyıları, Malatya, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve karlı olacağı tahmin ediliyor.

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İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU

İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların, pazar günü sabah ilk saatlere kadar etkili olmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

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Pazartesi günü ise havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Siirt'te yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis ve Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Salı günü de yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çanakkale, İzmir'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Çarşamba günü de hava yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Konya ve Ankara'nın batısı, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren ise yurdun büyük bölümünde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde, pazar gününden itibaren ise kuzey kesimlerde azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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KIZ KULESİ MANZARASINDA DEV DALGALARA ALDIRIŞ ETMEDEN FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Üsküdar’da Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, fırtına ve lodos nedeniyle sahile vuran dev dalgaya yakalandı. Dalganın şiddetiyle ıslanıp yere düşen kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan fırtına ve lodos, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, poz verdikleri sırada sahile vuran dev dalga nedeniyle ıslandı. Dalganın şiddetiyle yere düşen kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU

İstanbul'da gece saatlerinde lodos etkili oldu. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde denizde dev dalgalar oluştu. Güngören'de ise lodos nedeniyle ağaç yola devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da önceki gün başlayan lodos, bu gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Üsküdar ve Beşiktaş sahillerinde etkili olan lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

GÜNGÖREN'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Gülbayır Sokak’ta saat 23.30 sıralarında lodos nedeniyle ağaç yola devrildi. Sokak trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaç, ekiplerin çalışmasıyla kesilerek yoldan kaldırılırken, sokak yeniden ulaşıma açıldı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bilecik hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Aydın hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Gümüşhane ve Bayburt hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan, Kars ve Erzincan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu