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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Dikkat! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi

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Son dakika haberi... Dikkat! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi
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Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı öngörülen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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