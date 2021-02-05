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Gündem
Haber Giriş: 05.02.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Marmara bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

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Marmara bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
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Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Yer yer pus ve sisin hakim olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYIN

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