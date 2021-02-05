Marmara bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Yer yer pus ve sisin hakim olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle