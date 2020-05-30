Marmara Bölgesi illeri nelerdir? Marmara Bölgesinin özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

Marmara Bölgesi Türkiye’nin kuzeybatısında bulunur. 66.000 kilometrekare ile ülke yüzölçümünün yaklaşık olarak %8,5 ile 6. büyük bölgemiz olma özelliğini taşımaktadır.

Marmara Bölgesi İlleri

Yalova: İlçeleri; Yalova, Termal, Çınarcık, Çiftlikköy, Armutlu, Altınova’dır.

Tekirdağ: İlçeleri; Tekirdağ, Şarköy, Saray, Muratlı, Marmara Ereğlisi, Malkara, Hayrabolu, Çorlu, Çerkezköy'dür.

​​​​​​Sakarya: ilçeleri; Taraklı, Söğütlü, Serdivan, Sapanca, Pamukova, Kocaeli, Kaynarca, Karasu, Karapürçek, Hendek, Geyve, Ferizli, Erenler, Arifiye, Akyazı, Adapazarı'dır.

Kocaeli: İlçeleri; Tütünçiftlik, Kartepe, Karamürsel, Kandıra, İzmit, Gölcük, Gebze, Dilovası, Derince, Darıca, Çayırova, Başiskele'dir.

Kırklareli: İlçeleri; Vize, Pınarhisar, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Kofçaz, Kırklareli, Demirköy, Babaeski’dir.

İstanbul: İlçeleri; Zeytinburnu, Üsküdar, Ümraniye, Tuzla, Sultangazi, Sultanbeyli, Şişli, Silivri, Şile, Sarıyer, Sancaktepe, Pendik, Maltepe, Küçükçekmece, Kartal, Kağıthane, Kadıköy, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüp, Esenyurt, Esenler, Çekmeköy, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beykoz, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Ataşehir, Arnavutköy, Adalar'dır.

Edirne: ilçeleri; Uzunköprü, Süloğlu, Meriç, Lalapaşa, Keşan, İpsala, Enez, Edirne'dir.

Çanakkale: İlçeleri; Yenice, Lapseki, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Eceabat, Çanakkale, Çan, Bozcaada, Biga, Bayramiç, Ayvacık'tır.

Bursa: İlçeleri; Yıldırım, Yenişehir, Osmangazi, Orhangazi, Orhaneli, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Kestel, Keles, Karacabey, İznik, İnegöl, Harmancık, Gürsu, Gemlik, Büyükorhan'dır.

Bilecik: İlçeleri; Yenipazar, Söğüt, Pazaryeri, Osmaneli, İnhisar, Gölpazarı, Bozüyük, Bilecik’tir.

Balıkesir: İlçeleri; Susurluk, Sındırgı, Savaştepe, Marmara, Manyas, Kepsut, İvrindi, Havran, Gömeç, Erdek, Edremit, Dursunbey, Burhaniye, Bigadiç, Bandırma, Balya, Balıkesir, Ayvalık'tır.

Marmara Bölgesinin Özelikleri

Kıtalar ve denizler arasında köprü konumunu görmektedir.

Turizm gelirleri en yüksek olan bölgemizdir

Ulaşım ağının en gelişmiş olduğu bölgedir.

Sanayi tesislerinin %50’ye yakını buradadır. Buna bağlı olarak enerji tüketiminde 1. Sıradadır.

Nüfus ve nüfus yoğunluğu ile göç alma ve şehirleşme bakımından Türkiye’nin en başta gelen bölgesidir.

İpek böcekçiliği ve Kümes hayvancılığı alanlarında 1. sırada yer almaktadır.

Genel dağılım göz önüne alındığında ,5 ile 4. sırada yer almaktadır.

İklimler arasında geçiş özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle tarım ürünleri çeşitliliği oldukça fazladır.

Ekili dikili arazi oranı %30 oranı ile 1. Sırada bulunmaktadır.

Yükseltisi en az olan bölgemizdir.

Marmara Bölgesi İklimi

Marmara Bölgesi ikliminin en belirleyici özelliği bir geçiş iklimi şeklinde olmasıdır. Marmara Bölgesi’ne ortalama 600 ile 700 mm civarında yağış yağmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklıklar ise 15 ile 16 derece arasında değişiklik göstermektedir. Trakya yöresinde karasal iklim özellikleri hakimdir. Yıldız Dağları, Karadeniz’in nemli havasının iç kesimlere doğru sokulmasını engeller. Balkanlar üzerinden harekete geçen nemli hava kütleleri nem oranının Balkan Dağları üzerine bırakması ve Trakya'ya nemden yoksun ve kuru bir şekilde rüzgarın esmesine sebep olur. Balkanlardan gelen hava kütleleri, Marmara Denizi üzerinden geçerken nemini alır ve bu nemi Güney Marmara kıyılarına taşıyarak denizle iklim özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar.

Marmara Bölgesi Dağları

Elmacık Dağı

Kazdağı

Armutçuk Dağı

Bolu Dağı

Işıklar Dağı

Domaniç Dağı

Samanlı Dağları

Uludağ

Kapıdağ

Biga dağları

Koru dağları

Yıldız Dağları

Marmara Bölgesi Ovaları

Ergene Ovası: adını üzerinden geçen Ergene nehrinden almakta olan bu ovanın havza büyüklüğü 17.323 kilometre karedir.

Adapazarı Ovası: Karadeniz ile Samanlı Dağları arasındadır. Kuzey Anadolu Fay hattı bölgesi üzerinde bulunmaktadır.

Yenişehir Ovası: Batı-doğu istikametine doğru bir elips şeklini almaktadır.

Karacabey Ovası: Bursa ovasından Görüklü yamaçları ile ayrılmaktadır. Mustafakemalpaşa ovasından yüksekliğe sahiptir.

İnegöl Ovası: Kuzeyde yenişehir ovasından ayrılmaktadır. Doğu tarafında Ahı dağı, Güney tarafında Uludağ sırasının doğu uzantısı bulunan domaniç dağları bulunmaktadır.

Balıkesir Ovası: Marmara Bölgesi’nin Güney tarafında bulunan Balıkesir Ovası, ismimi batısında bulunan Balıkesir şehrinden almaktadır.

Bursa Ovası: Güney tarafında Uludağ, kuzey doğu tarafında Gemic Dağı, Kuzey tarafında Mudanya isimleri ile anılan Tepeler ile çevrilidir.

İznik Ovası: Kuzey tarafından Samanlı Dağları, doğu tarafından Pamukova çöküntü alanından ayırmakta olan yüksek eşik sahası, güney tarafında ise Gürle Dağı ve Avdan Dağları çevrelenmiştir.

Marmara Bölgesi Bitki Örtüsü

Güneyinde: Akdeniz iklimi görülür Bu alanlarda bitki örtüsü genel itibarıyla alçak alanlarda zeytinlikler ile dağlık alanlarda ise köknar, kızılçam, karaçam, meşe ormanlarıdır.

İç Kesimlerinde: Kıyı kesimler baz alındığında biraz daha soğuk ve az yağış almaktadır. Bu alanlarda bitki örtüsü bozkırdır.

Kuzeyinde: Genel itibariyle Marmara Bölgesinin Kuzey taraflarında Karadeniz iklimi hakimdir. Bitki örtüsü kıyı kesimlerinde maki, yüksek alanlarda ormanlar hakimdir.