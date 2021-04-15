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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı

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Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Marmara Bölgesi genelinde sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalarak, mevsim normalleri civarında olması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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