Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalarak, mevsim normalleri civarında olması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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