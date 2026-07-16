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'Marmara Bölgesi geriliyor' | Prof. Dr. Görür'den kritik uyarı: Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz

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#DEPREM#Prof. Dr. Naci Görür#Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi geriliyor | Prof. Dr. Görürden kritik uyarı: Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 12:09

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen 3.9 büyüklüğünde depremle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'nin gerildiğini dile getirerek "Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, dün akşam saat 22.15 sıralarında merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13.03 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Çanakkale'de meydana gelen depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyorki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."

Marmara Bölgesi geriliyor | Prof. Dr. Görürden kritik uyarı: Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz

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#DEPREM#Prof. Dr. Naci Görür#Marmara Bölgesi

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