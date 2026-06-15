×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Marmara artık nefes alıyor

Güncelleme Tarihi:

#Marmara#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Murat Kurum
Marmara artık nefes alıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 07:00

Dünyanın en büyük çevre ve doğa koruma projesi olduğu belirtilen çalışmanın İzmit Körfezi’ndeki 2. etabında 2.4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi. Bakan Kurum, bölgede tüple dalış yaptı.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen ‘İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’nin 2’nci etabı tamamlandı. Yüzde 70’i tamamlanan proje kapsamında 2.4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nden vapurla açılarak temizlenen bölgede tüple dalış gerçekleştirdi.

Marmara artık nefes alıyor

YÜZDE 70’İ TAMAMLANDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Dalışın ardından yaptığı açıklamada 2022 yılında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında İzmit Körfezi’nde temizlik çalışması başlattıklarını belirten Bakan Kurum  şu bilgileri verdi: “Proje, dünyanın en büyük çevre ve doğa koruma projesi. Artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığını gördük. Deniz yıldızlarını, deniz patlıcanlarını buradaki ekosisteminin yeniden canlandığını gördük. Çok önemsiyorduk çünkü müsilajla birlikte başlamıştık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte iki etabını tamamladık. İki etapta toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3.8’e ulaşmak. Projenin yüzde 70’i tamamlandı diyebiliriz. Oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor, daha önce görmediğimiz balıklar, canlıları görmeye başladık. Açıkçası deniz nefes almaya başladı.”

Haberin Devamı

Marmara artık nefes alıyor

FETHİYE’DE DİP TARAMA

- İzmit Körfezi temizliğinin ardından Ege kıyıları için de benzer bir hamlenin başlatıldığını duyuran Bakan Kurum, “Körfez’den Ege’ye uzanacağız. Göcek kıyılarında 17 tane Mapa şamandıra projesi başlattık, bitirdik. Artık orada tekneler kafasına göre demir atamayacaklar. 17 koyda, Çevre Ajansımız bu projeyi tamamladı. İzmit Körfezi’nden Fethiye Körfezi’ne bu temizliği devam ettireceğimiz bir proje başlatıyoruz. Fethiye’de de 2 dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfezi’nde dip taramaya başlıyoruz. Nasıl Kocaeli’de başardıysak şimdi de Fethiye Körfezi’nde başaracağız” dedi.

Haberin Devamı

Marmara artık nefes alıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmara#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Murat Kurum

BAKMADAN GEÇME!