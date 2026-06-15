Marmara artık nefes alıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen ‘İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’nin 2’nci etabı tamamlandı. Yüzde 70’i tamamlanan proje kapsamında 2.4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte İzmit 1 Mart Vapur İskelesi’nden vapurla açılarak temizlenen bölgede tüple dalış gerçekleştirdi.

YÜZDE 70’İ TAMAMLANDI

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Dalışın ardından yaptığı açıklamada 2022 yılında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında İzmit Körfezi’nde temizlik çalışması başlattıklarını belirten Bakan Kurum şu bilgileri verdi: “Proje, dünyanın en büyük çevre ve doğa koruma projesi. Artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığını gördük. Deniz yıldızlarını, deniz patlıcanlarını buradaki ekosisteminin yeniden canlandığını gördük. Çok önemsiyorduk çünkü müsilajla birlikte başlamıştık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte iki etabını tamamladık. İki etapta toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3.8’e ulaşmak. Projenin yüzde 70’i tamamlandı diyebiliriz. Oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor, daha önce görmediğimiz balıklar, canlıları görmeye başladık. Açıkçası deniz nefes almaya başladı.”

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FETHİYE’DE DİP TARAMA

- İzmit Körfezi temizliğinin ardından Ege kıyıları için de benzer bir hamlenin başlatıldığını duyuran Bakan Kurum, “Körfez’den Ege’ye uzanacağız. Göcek kıyılarında 17 tane Mapa şamandıra projesi başlattık, bitirdik. Artık orada tekneler kafasına göre demir atamayacaklar. 17 koyda, Çevre Ajansımız bu projeyi tamamladı. İzmit Körfezi’nden Fethiye Körfezi’ne bu temizliği devam ettireceğimiz bir proje başlatıyoruz. Fethiye’de de 2 dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfezi’nde dip taramaya başlıyoruz. Nasıl Kocaeli’de başardıysak şimdi de Fethiye Körfezi’nde başaracağız” dedi.

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