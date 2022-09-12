Marmara ağ mezarlığı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü arasında geçen yıl ‘Hayalet Ağ Avcılığı Marmara’ projesi işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz koordinesinde geçen eylülden itibaren 1 yıldır denizleri hayalet ağlardan temizleme çalışmaları sürüyor. Bu yıl proje ekibi Marmara Adası’nda hayalet ağları temizlemek için çalışma yaptı. Tam 1 yıl süren çalışmalarda deniz dibinden 12 bin metrekare kadar gırgır ağı ile 700 metre kadar uzatma ağı toplandı.

'4 AY DAHA DALSAK YETMEZ'

Prof. Dr. Adnan Ayaz, Marmara Adası çevresinde bulunan hayalet ağların sayısının oldukça fazla olduğunu, gırgır ve trol ağlarının Marmara Adası’nda büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Marmara Adası çevresinde yaptıkları hayalet ağ temizleme çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Adnan Ayaz, “Bölgedeki balıkçılarla görüştük. O bölgedeki dalgıç arkadaşlarımız bize çok yardımcı oldu. Biz Marmara Adası çevresinde daldığımızda fark ettik ki her yerde hayalet ağ var. Deniz dibi ağ mezarlığı haline gelmiş. Biz bu bölgede bir çalışma gerçekleştirdik. Ancak 4 ay daha Marmara Adası çevresine dalsak, hayalet ağları temizleyemeyiz. Çünkü kıyılarda, her burun başında uzatma ağlarından fazla miktarda var. Bu durum bizi çok endişelendirdi. Yaptığımız çalışmada 3 bölgeden gırgır ağı kaldırdık. Dalınabilir bölgelerde 25 gırgır ağı olduğunu öğrendik. Balıkçılar, dalınamayan derinliklerdeki batıkların tamamının üzerinin zaten kaplı olduğunu söyledi” diye konuştu.

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'LİPSOZ BALIĞINI KURTARDIK'

Hayırsız Ada’dan kaldırdıkları gırgır ağını bir gün öncesinden bulup bağladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Ayaz, şöyle devam etti: “Ertesi gün tekrar ağı kaldırmaya gittiğimizde 1 gün önce ağ üzerinde herhangi bir canlı olmamasına rağmen, 2’nci gün iskorpit türünden olan yaklaşık 2.5 kiloluk bir lipsoz balığı, ağa dolanmış, gözleri kör olmuş, sırt dikenlerinin arasında deri, kuyruk yüzgecinde pul kalmamış, bir gece içerisinde ölecek pozisyona gelmişti. İlk başta fark etmedim ama ağın üstünde bir başka lipsoz balığı vardı. Muhtemelen ağa takılan lipsoz balığının eşiydi. 2.5 kilo kadar vardı. Bizi görünce kaçtı. Biz bu ağın 5 yıldan beri orada durduğunu biliyoruz. Bu ağı kaldırmadan önce takılan lipsoz balığını da kurtardık. Daha sonra kıyıda bir uzatma ağı kaldırdık. Uzatma ağı kaybolalı yaklaşık 10 yıl olmuş. Ağda ölü bir iskorpit balığına denk geldik. Biz bu bölgedeki ağların acilen kaldırılması gerektiğini gördük.”