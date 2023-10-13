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Marmara Adası açıklarında Ukrayna ve Rusya'ya ait gemiler çarpıştı

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#Balıkesir#Marmara Adası#Gemi Kazası
Marmara Adası açıklarında Ukrayna ve Rusyaya ait gemiler çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 11:29

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında Ukrayna ve Rusya'ya ait iki gemi çarpıştı. İki gemide hasar meydana geldi.

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Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında çarpışan iki gemide hasar oluştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın İzmail kentinden İspanya'nın Valencia şehrine hareket eden 122 metre boyundaki "Haje Halimeh" isimli buğday yüklü kuru yük gemisi ile Rusya'nın Kavkaz limanından İsrail'in Aşdod kentine giden tahıl yüklü "Asomatos" isimli 169 metre boyundaki dökme yük gemisi, Marmara Adası açıklarında çarpıştı.

Çatışma sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi.

Yapılan incelemelerde, gemilerde sadece hasar oluştuğu, herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da çevre kirliliğinin bulunmadığı tespit edildi.

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#Balıkesir#Marmara Adası#Gemi Kazası

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