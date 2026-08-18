MARLİN SİDA’dan mayın harbi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde, SEFİNE Tersanesi ve ASELSAN iş ortaklığıyla geliştirilen MARLİN SİDA kullanılarak yerli ve milli MALAMAN Akıllı Dip Mayını’nın otonom ve uzaktan kontrollü şekilde denize bırakılması gerçekleştirildi.
Eğitim maksatlı MALAMAN mayını ile gerçekleştirilen testlerde, MARLİN SİDA’nın hem otonom hem de uzaktan kontrollü modlarda mayın döküş görevini planlandığı şekilde yerine getirdiği doğrulandı. Bu kabiliyetin devreye alınmasıyla Türkiye, insansız deniz araçlarıyla mayın dökme yeteneğine sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasındaki yerini pekiştirdi.