Marlene’nin ölümünde fail değişti

Haberin Devamı

İSTANBUL Kadıköy’de yaşayan Erasmus öğrencisi Marlene P.’nin (23) şüpheli ölümüne dair soruşturmada önemli bir gelişme oldu. ‘Gıda zehirlenmesi’ şüphesi, Adli Tıp raporuyla ‘tahtakurusu ilacı zehirlenmesi’ tespitine döndü. Marlene, öğrenci değişim projesi kapsamında Almanya’nın Hamburg şehrinden İstanbul’a, Üsküdar Üniversitesi’ne geldi. Kendisi gibi değişim programı kapsamında gelen Gianluca ve Max adlı iki arkadaşıyla Kadıköy’de bir ev kiraladılar. İfadelere göre 2 Kasım 2024 gece yarısı her üçü de kusma ve bulantı şikâyetiyle uyandı.

‘ZEHİRLENDİK KUSUYORUZ’

Max hemen ‘Velma’ dedikleri ev sahipleri Müzeyyen Erdoğdu’yu aradı, “Zehirlendik, sürekli kusuyoruz” dedi. Ev sahibi de “Ben de rahatsızım, muhtemelen Kadıköy’ün suyundan olabilir” dedi. Bu sırada evdeki öğrencilerin rahatsızlığı daha da arttı. Gianluca tedavi için doktora gitmeyi teklif etti. Ancak Gianluca’nın ifadesine göre Marlene doktora gitmek istemedi. Hastaneye giden Gianluca ve Max, kısa süreli bir tedavi görüp taburcu edildi. Gianluca eve döndüğünde Marlene’nin durumunun daha da kötü olduğunu gördü. Ambulans çağırdı. Doktorlar Gianluca’ya Marlene’nin ‘kanında enfeksiyon olduğunu’ söyledi. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Marlene hayatını kaybetti. İstanbul’a gelen babası ifadesinde “Kızımın hiçbir kronik hastalığı yoktu, son görüştüğümüzde de gayet iyiydi” diyerek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Masadaki 13 şüpheli Haberi görüntüle

İfadesine göre Ginanluca en son tavuk yedi, Marlene de ona o akşam dışarda suşi yediğini söylemişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada şüpheler önce su veya suşi kaynaklı ‘gıda zehirlenmesi’ üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak soruşturma devam ederken dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Geçen ağustosta soruşturma dosyasına giren ve kamuoyuna yansımayan raporda “4 katlı binanın 1. katında tahtakurusu bulunması nedeniyle pencerelerin bantlanarak ilaçlama yapıldığı, ilacın gaz haline dönüşerek üst katlara yayıldığı, 2. katta yaşayan Gianluca ve Marlene’nin yaşamakta olduğu dairede de yoğun koku olduğu tespit edildi (...) Kişinin ölümünün tahtakurularını öldürmek amacıyla uygulanan ilaçların gaz haline dönüşmesi ve bina içine yayılmasına bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği oybirliği ile mütalaa olunur” ifadeleri yer aldı. Binada 30 Ekim 2024’te ‘tahtakurusu ilaçlaması’ yapılmıştı. 2 Kasım’da fenalaşan Marlene de ilaçlamanın kurbanı olmuştu. Raporda söz konusu zehrin tespitinin zorluğuna dair değerlendirme de dikkat çekti. Raporda, tahtakurusu öldürmek için kullanılan zehrin vücutta küçük moleküllere (metabolitlere) ayrılıp otopsi sırasında alınan doku örneklerinde iz bırakmadan kaybolabileceğinin altı çizildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ölümlerin faili alüminyum fosfit mi... Sessiz katil kokmuyor görünmüyor Haberi görüntüle

İLAÇLAMAYI KİM YAPTI

Ev sahibine bu konu sorulduğunda “Ben ikamet içerisinde herhangi bir ilaçlama gibi benzeri olayları asla görmedim, bu konular hakkında bilgim yoktur” dedi. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun bu raporuyla soruşturma suşi veya su kaynaklı ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesinden çıkıp ‘tahtakurusu ilacı’ yönünden hem ilaçlamayı yapan şirkete hem de ilaçlamayı yaptıran komşulara döndü.

Hürriyet’e konuşan Marlene’nin ailesinin avukatı Ekim Hakeri “Gündemdeki olayın benzeri bir durum var. Rapor gelince gıda zehirlenmesi şüphesi düştü, şimdi şüpheler ilaçlama üzerinde” dedi.