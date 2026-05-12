Marlene için 6 yıl istendi

Haberin Devamı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir apartmanın giriş katının kiracısı, haşerelerin temizlenmesi için ilaçlama yapmaya karar verdi. Ev sahibiyle görüşüp durumu anlattı. Ev sahibinin bir çalışanı vasıtasıyla da ilaçlama yapan Burak Akkoç adlı kişiye ulaştılar. İlaçlama için anlaştılar.

ÜST KATI ZEHİRLEDİ

Burak Akkoç da birlikte çalıştığı Mert Yıldırım ile daireyi ilaçlamaya başladı. Beyaz tabak içinde kül rengi tabletlerden oluşan ilaçları dairenin dört bir tarafına yerleştirdiler. İlaçlanan dairenin üst katında da Almanya’dan gelen Erasmus programı öğrencisi Marlene, kendisi gibi Erasmus öğrencisi olan Max, Gianluca ve Emma adlı üç arkadaşıyla kalıyordu. 3 Kasım 2024’te gece yarısı aniden hepsi rahatsızlandı. Kusmaya başladılar. Marlene’nin durumu diğerlerinden daha ağırdı. En son suşi yedikleri için o yüzden zehirlendiklerini zannettiler. Hastaneye de ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle gittiler. İlk tedavilerinin ardından da taburcu edildiler. Ancak Marlene kısa süre sonra tekrar rahatsızlandı. Kısa süre sonra da hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İran: Bölge için güvenlik ithal edilemez Haberi görüntüle

İKİ YILDA 2 SAYFA

Soruşturma başlatıldı, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istendi. Raporda ‘kişinin ölümünün tahtakurularını öldürmek amacıyla uygulanan ilaçların gaz haline dönüşmesi ve bina içine yayılmasına bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği’ değerlendirmesi yer aldı. Savcılık iki yılın sonunda hazırlandığı iki sayfalık iddianameyle iki sanık hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan dava açıldı. Sanıklar 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Gözden Kaçmasın Özgür Özel hesap zamanı Haberi görüntüle

ÖLDÜREN TABAKLAR

Bu olaydan bir yıl sonra 14 Kasım 2025’te Fatih’teki bir otelde kalan Almanya gurbetçisi Servet Böcek, Çiğdem Böcek ve iki çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Onların ölümünde de önce ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesi öne çıkmıştı.

Hürriyet o dönem yaptığı araştırmada Kadıköy’de Marlene’i öldüren tahtakurusu ilacının olay yeri inceleme raporundaki tarifiyle Böcek ailesine mezar olan Fatih’teki otel odasını temizleyen temizlikçinin tarifinin birbirine birebir uyumlu olduğunu ortaya çıkarmıştı. İki tarif de tabağın içine konulmuş ‘kum rengi’ ölümcül ilacı işaret ediyordu.

Oteli ilaçlayan şirketin müşterilerinin “Çok etkiliydi, memnun kaldık” diyerek paylaştığı fotoğraflar da ‘beyaz tabak’ içindeki ilaç görülüyordu.