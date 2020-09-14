Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı

Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, market zincirinin depo kapısının camını kırarak içeriye girdi. Alarm çalması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketten çikolata ve sakızın da aralarında bulunduğu ürünler çalan kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.