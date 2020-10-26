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Gündem
Murat KÜÇÜK/DHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Marketten hırsızlık şüphelisini, sokaktan geçenler yakaladı

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Marketten hırsızlık şüphelisini, sokaktan geçenler yakaladı
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Bolu'da, marketten hırsızlık yaptıktan sonra kaçan Irak uyruklu, sokak ortasında çevredekiler tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde, Semerkant Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten alışveriş yapan Irak uyruklu, yanında getirdiği poşete koyduğu ürünlerin parasını ödemeden kaçtı. Hırsızlık yapıldığını anlayan market görevlisi, kaçan şüphelinin peşinden koştuğu sırada çevredekilerden de yardım istedi. Market görevlisinin kovaladığı hırsızlık şüphelisi, sokaktakiler tarafından yakalanarak, yere yatırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Marketten hırsızlık şüphelisini, sokaktan geçenler yakaladı


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