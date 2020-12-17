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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:34 | Son Güncelleme:

Marketten enerji içeceği çalan zanlı kamerada

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Marketten enerji içeceği çalan zanlı kamerada
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ANTALYA'da bir marketten iki gün üst üste enerji içeceği çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 2 bin 600 TL zararı olduğunu belirten market sahibi Mehmet Bulut, "Yasaklarda biz eve kapanıyoruz. Hırsızlar dışarı çıkıyor. Enerji içeceğini çok seviyorsa gelsin benden istesin. Para almadan kendisine ikram edeceğim" dedi.

Marketten enerji içeceği çalan zanlı kamerada
Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'ndeki markette iki gece üst üste hırsızlık olayı meydana geldi. Zincirle kilitlenen enerji içeceği dolabının kapısı ile zincir arasındaki boşluktan uzanıp enerji içeceklerini yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli, bisikletiyle kaçtı. İki gün üst üste enerji içeceklerinin bulunduğu dolabın boşaltıldığını gören market sahibi Mehmet Bulut ise duruma tepki gösterdi. Zararının 2 bin 600 TL olduğunu belirten Mehmet Bulut, "Yasaklarda biz eve kapanıyoruz. Hırsızlar dışarı çıkıyor. İki gün üst üste hırsızlık oldu. Gelip, poşete doldurup, gidiyor. Enerji içeceğini çok seviyorsa gelsin benden istesin. Para almadan kendisine ikram edeceğim" dedi.

Bulut, polis merkezine gidip hırsızdan şikayetçi oldu. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye alarak, çalışma başlattı.
Marketten enerji içeceği çalan zanlı kamerada

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