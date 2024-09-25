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Marketten ekmek alıp evine dönen çocuk tabanca ile kolundan vuruldu

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#Kocaeli#İzmit#Ekmek
Marketten ekmek alıp evine dönen çocuk tabanca ile kolundan vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 22:45

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde marketten ekmek alan 9 yaşındaki Ç.E. evine giderken, yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu kolundan yaralandı.

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Ç.E. hastaneye kaldırılırken polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, akşam saatlerinde İzmit’in 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yakındaki bir marketten ekmek alan Ç.E. kaldırımda yürüyerek evine giderken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araçtan ateş açıldı. Ç.E., kurşunun isabet etmesi sonucu kolundan yaralanırken, şüphelinin bulunduğu otomobil olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ç.E. ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma gerçekleştirdi. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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#Kocaeli#İzmit#Ekmek

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