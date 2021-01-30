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Gündem
AA - DHA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 22:15 | Son Güncelleme:

Marketten dönünce acı tabloyla karşılaştılar! Anneleri alevlere teslim oldu

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Marketten dönünce acı tabloyla karşılaştılar! Anneleri alevlere teslim oldu
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Antalya'nın Aksu ilçesinde kızı ve damadı markete gittiği sırada çıkan yangında 83 yaşındaki yatalak kadın hayatını kaybetti. Marketten döndükleri sırada acı tabloyla karşılaşan çift, adeta şok oldu.

Çamköy Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede, Kadriye Turgut'un (83) cenazesi bulundu. Yatalak olduğu öğrenilen Turgut'un, yangın çıktığında alışverişte olan kızı ve damadıyla yaşadığı öğrenildi.

Marketten dönünce acı tabloyla karşılaştılar Anneleri alevlere teslim oldu


Turgut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerine gelen Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Turgut'un damadı İsmail Ergün'e ıslanan ayakkabıları nedeniyle yenisini verdi, başsağlığı diledi. Şahin gazetecilere, ilçelerinde ilk kez ölümlü bir yangın yaşandığını, üzüntülü olduklarını kaydetti.

Marketten dönünce acı tabloyla karşılaştılar Anneleri alevlere teslim oldu

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