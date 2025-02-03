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Marketten alınan çiğ köfte 5 öğrenciyi hastanelik etti

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#Çiğ Köfte#Düzce#Gıda Zehirlenmesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 15:57

Düzce’de aynı marketten aldıkları çiğ köfteden yiyen 5 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle’deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğle arası yemek için evlerine giden 5 öğrenci, okula yakın bir marketten paket içinde çiğ köfte aldı. Öğle arasının ardından okula dönen öğrenciler karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yönetimine başvurdu. Yönetim, okula ambulans çağırdı. 5 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

 

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#Çiğ Köfte#Düzce#Gıda Zehirlenmesi

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