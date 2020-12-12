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Çetin Aydın / İSTANBUL
Haber Giriş: 12.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Marketteki sapık yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Marketteki sapık yakalandı
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İstanbul Esenler’deki markette bir erkeğin, 11 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Paylaşımlar üzerine harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öncelikle olayın meydana geldiği marketin Kazım Karabekir Mahallesi, Endülüs Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti. Market ve çevredeki esnafın verdiği bilgiler doğrultusunda polis, şüphelinin 27 yaşındaki Ali Ö. olduğunu belirledi. Ekipler, Ali Ö.’yü 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda şehir dışına kaçmak isterken gözaltına aldı. Ali Ö.’nün ilk ifadesinde, “Dışarıda para karşılığı öpüşmek için anlaştık. İçeride onu öptüm ve parasını verdim. Taciz etmedim” dediği iddia edildi. Ali Ö.’nün ayrıca ifadesinde polisi yanıltmak için, sürekli yanlış teşhis ve yönlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Kız çocuğunun adresini de tespit eden polis, ifadesini almak için Çocuk Büro Amirliği’ne götürdü.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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