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Marketteki hırsızın kiracısı olduğunu öğrendi! Evine gitti hayatının şokunu yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Hırsızlık#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 11:32

Sultangazi'de aynı gün aynı market zincirinin iki farklı şubesinden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şüpheliyi tanıyan ev sahibi, dairesini kiraya verdiği kişinin aynı kişi olduğunu fark etti. Kiracısının kaldığı daireye giden ev sahibi, büyük bir şok yaşadı.

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Olay, 19 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, alışveriş yapma bahanesiyle, aynı marketin iki farklı şubesine girerek elindeki poşet ve alışveriş sepetiyle reyonlardan ürün aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aldığı ürünleri önce sepete koyduğu ardından kamera açısından uzak bir noktada sepetteki ürünleri de poşete aktararak sepeti kasiyer masasına bırakıp ödeme yapmadan marketten çıktığı görüldü.

Marketteki hırsızın kiracısı olduğunu öğrendi Evine gitti hayatının şokunu yaşadı

EV SAHİBİ GÖRÜNTÜLERDEN TANIDI, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şüpheliyi tanıyan ev sahibi, yaklaşık bir ay önce dairesini kiraya verdiği kişinin aynı kişi olduğunu fark etti. Kiracısının kaldığı daireye giden ev sahibi, şüpheli tarafından doğalgaz peteklerinin yerinden sökülüp satıldığını fark etti. Hırsızlık şüphelisini evde yakalayan ev sahibi polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Hem market yetkilileri hem de ev sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.

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HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan, 50. Yıl Mahallesi'nde bir başka markette meydana gelen hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sırt çantalı bir kişinin şarküteri reyonundan çok sayıda ürünü çantasına koyarak marketten ayrıldığı görüldü.

Polisin her iki hırsızlık olayıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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#Sultangazi#Hırsızlık#Güvenlik Kamerası

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