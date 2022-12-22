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Marketteki hadsize sınır dışı

Güncelleme Tarihi:

#Market#Faslı#Saç
Marketteki hadsize sınır dışı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 07:00

Girdiği bir markette kasiyer kadına, “Markette alkol ve sigara satıyorlar. Normalde saçını göstermeye gerek yok. Günah. Sen niye gösteriyorsun?” diyen Faslı Marouane El Alagui gözaltına alındı. El Alagui, serbest kalmasının ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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İstanbul Esenyurt’taki yabancı uyruklu bir kişi, girdiği bir marketteki kasiyer kadına, “Alkol satıyorlar, sigara satıyorlar. İslam’da böyle şeyler olmaz yani. Normalde saçını göstermeye gerek yok. Günah şu şekil abla. Sen niye gösteriyorsun? Gerek yok” ifadelerini kullandı. Bu durumu gören bir kadın müşteri, yabancı uyruklu kişiye tepki göstererek cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Müşteri kayda aldığı anlarda, yabancı uyruklu kişiye nereli olduğunu sorarak, “Burası Türkiye Cumhuriyeti, farkında mısınız?” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine yabancı uyruklu kişi, Faslı olduğunu belirterek, “Biliyorum nerede olduğumu. Allah’a şükür İslam var burada, değil mi?” diye karşılık verdi. Bunun üzerine çekime devam eden kişi, “Biz burada demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Kimin nerede çalıştığı, ne yaptığı seni ilgilendirmiyor. Bu kadın burada çalışmak istiyorsa çalışabilir” ifadelerini kullandı. Videoyu çeken kişi ardından “Benim burada olmamdan rahatsız oluyorsan Fas’a gidersin, Fas’ta yaşarsın, duydun mu?” diyerek tepkisini sürdürdü. Bu görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

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BU İLK DEĞİLMİŞ

Bu tepkilerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerinden yabancı uyruklu kişinin Faslı Marouane El Alagui olduğu belirlendi. Polis, ‘halkı kin ve nefret söylemleriyle galeyana getirme’ye çalıştığını belirlediği El Alagui’yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. El Alagui’nin başka bir mahalledeki bir markette de başka bir kadın kasiyere benzer sözler sarf ettiği belirlendi. Emniyet’teki sorgusunun ardından adli makamlarca serbest bırakılan El Alagui, sınır dışı işlemleri için Tuzla Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

 

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#Market#Faslı#Saç

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