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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-
Haber Giriş: 17.05.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Markette yılan paniği! 1 metre uzunluğunda...

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Markette yılan paniği! 1 metre uzunluğunda...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde markete giren 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe yol açtı.

Siverek’te bir markete 1 metre boyunda yılan girdi. Market sahibi ve çalışanı yılanı yakalamak için uzun süre çabaladı. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda, rafların altında sıkıştırılan yılan sopa ile başına vurularak öldürüldü.

Markette yaşanan kargaşa ve panik anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Markette yılan paniği 1 metre uzunluğunda...

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