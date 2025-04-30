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Markette ürünlere zarar verdiği için ceza aldı... Hakime cevabı şaşkına çevirdi

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#Kayseri#Market#Hapis Cezası
Markette ürünlere zarar verdiği için ceza aldı... Hakime cevabı şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 13:42

Kayseri’de bir süper marketin raflarındaki ürünlere çekiç ve mengene ile zarar verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan E.Ş., 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası E.Ş., mahkeme hakimine, “40 yıl yatarım var. Canınız sağolsun” dedi.

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Olay, geçen yıl 16 Mart’ta Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’ndeki bir süper markette meydana geldi. İddiaya göre, E.Ş., markete gelerek raflardaki ürünlere çekiç ve mengene ile zarar verdi. Şikayet üzerine şüpheli E.Ş. hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında başka suçtan tutuklu olan sanık E.Ş., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hazır edilirken, süper market yetkilisi müşteki Y.K. hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ederek, suçlamayı kabul ettiğini söyleyen sanık E.Ş., “Çekip ve mengene ile ürünlere zarar verdim” dedi.

Mahkeme hakimi, sanık E.Ş.’yi, ‘mala zarar verme’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası E.Ş., mahkeme hakimine; “40 yıl yatarım var. Canınız sağolsun” dedi.

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#Kayseri#Market#Hapis Cezası

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