Markette tehdit ve esaret

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İstanbul Esenyurt’ta, 10 Temmuz 2018’de perakende satış elemanı olarak girdiği zincir markette, kısa sürede şube müdürlüğüne yükselen Sedef Yıldırım, 5 yıl boyunca yönetici olarak çalıştığı şubeden iddiaya göre hiçbir gerekçe gösterilmeden başka bir şubeye düşük pozisyonla transfer edildi.

İddiaya göre Sedef Yıldırım, görevlendirildiği yeni şubede 1 ay çalıştıktan sonra 12 Mayıs 2025’te, 4’ü erkek biri kadın olmak üzere 5 bölge yöneticisi tarafından zincir marketin deposuna götürüldü. Saatlerce aç ve susuz bırakılan Sedef Yıldırım, kasadaki açıktan sorumlu tutuldu. Yöneticileri tarafından tehdit ve şantajla Yıldırım’a dijital banka hesabından 100 bin TL kredi çektirildi. Kasadaki açık miktarı olarak gösterilen 90 bin lira da şirket hesabına aktarıldı.

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Sedef Yıldırım, olay günü çalıştığı şubeden alındığı sırada korktuğu için arkadaşına cep telefonundan canlı konumunu gönderdi. Yıldırım, yöneticileri tarafından talep edilen parayı ödemediği takdirde, İş Kanunu’nda ‘yüz kızartıcı suç’ olarak geçen ve bir daha kurumsal bir şirkette çalışmasına engel olacak ‘Kod 46’dan işten atılmakla tehdit edildiğini öne sürdü.

‘ZORLA İMZA ATTIRDILAR’

Yıldırım, avukatı Tuçe Altun ile birlikte Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, zincir marketin Avrupa Bölgesi Şubeler Müdürleri S.S. ile F.G., bölge sorumluları M.R.T. ile A.S. ve İnsan Kaynakları Müdürü G.G. hakkında ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘hakaret’, ‘belgede sahtecilik’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘iftira’ ve ‘yağma’ suçlarından suç duyurusunda bulundu. Hürriyet’e konuşan Sedef Yıldırım, “Beni hırsızlıkla suçladılar. 5 saat boyunca depoda tutuldum. Üzerime baskı kuruldu. Bana kredi çektirdiler. O krediyi şirketin hesabı olduğunu söyledikleri bir IBAN’a zorla gönderttiler. Krediyi çektikten sonra beni bırakmadılar. İstifa etmemi söylediler. İstifa yazmak istemediğim için önüme ağırlaştırılmış ihtar kâğıtları konuldu. Bana onları zorla imzalattırdılar. Beni ayın 12’sinde depoya götürdüler ama önüme konulan kâğıtta tarih kısmında ayın 10’u yazıyordu” dedi.

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‘ORTADA SUÇ ZİNCİRİ VAR’

Yıldırım’ın avukatı Tuçe Altun ise “Olay sonrası tehditler devam etmiş. Müvekkilin yaşadığı sadece mobbing değil, cebir, tehdit, irade gaspı ve hürriyetten yoksun bırakma gibi ağır suçları içeren organize bir suç zinciridir. Yöneticiler kendilerini adeta hâkim ve savcı yerine koyarak sözde yargılama yapmış, hüküm kurmuş ve infazı bizzat gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

Zincir market şirketinin üst yönetimi, suç duyurusunun ardından 5 yönetici hakkında disiplin soruşturması başlattı.