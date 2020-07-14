Markette panik! Virüs taşıdığını bildiği halde çalışmaya devam etti
Bingöl'de market işleten 55 yaşındaki esnaf, koronavirüs taşıdığını bile bile satış yapmaya devam etti. Çevredekilerin şikayeti üzerine hastaneye götürüldü. Filyasyon ekipleri, temas ettiği kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
Bingöl'de 55 yaşındaki bir esnafın koronavirüs testi pozitif çıktı. Semptom göstermediği ve hastalığı ayakta geçirdiği için evinde izole edildi. Ancak o, kurallara uymadı, dükkanını açtı.
Çevredekilerin şikayeti üzerine, polis ve sağlık ekipleri markete gitti. Marketini açan esnaf, önlem alınarak hastaneye götürüldü.
Marketten son günlerde alışveriş yapanlara virüs bulaşma ihtimaline karşı harekete geçildi.
Filyasyon ekipleri, temas kurduğu kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: TRT Haber
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