Markette öldüren tartışma

#Manavgat#Markette Cinayet#Hasan Şimşek
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 07:00

ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki bir markette önceki gece saatlerinde, işyeri sahibinin oğlu Hakan K. ile müşterisi Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K., Şimşek’i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Hakan K. ile olayda kullanılan ‘evde bulundurma ruhsatlı’ silahın sahibi babası Resul K. gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, Hakan K.’nin 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alınan Hasan Şimşek’in naaşı ise memleketi Konya’ya götürüldü. Şimşek, dün ikindi namazından sonra Hüyük ilçesi Budak Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

 

