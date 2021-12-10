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Markette korku dolu dakikalar! Dehşeti yaşadılar

#Soygun#Market#Kasiyer

İstanbul'da bir marketteki soygun girişimi sırasında kasiyer ve diğer görevliler büyük korku yaşadı. İki soyguncu paraları çalamadan, korkup kaçarken kadın kasiyer elinden hafif yaralandı.

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Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete gelen yüzlerinde cerrahi maske, başları kapüşonla kapalı iki kişi bir süre içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı.

Markette korku dolu dakikalar Dehşeti yaşadılar

Market görevlilerinin şüphelendiği ve uzaktan izlemeye başladığı kişiler daha sonra kasaya yönelerek, kadın kasiyerden bütün paraları vermesini istedi. Bağırma sesleri üzerine iki görevli arkadaşlarına yardım etmek istedi ancak, tehdit nedeniyle yerlerinden kımıldayamadı.

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Bir kadın görevli cep telefonu ile polisi aramaya çalıştı. İki soyguncu paraları çalamadan, korkup kaçarken kadın kasiyer elinden hafif yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Markette korku dolu dakikalar Dehşeti yaşadılar

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#Soygun#Market#Kasiyer

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