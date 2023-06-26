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Markette karpuz kavgası! O anlar kamerada

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#Kocaeli#Market#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 12:19

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde aldığı karpuzu iade etmek için markete gelen ancak fişinin olmaması sebebiyle kasiyerle tartışan şahıs, diğer müşteriler tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Nenehatun Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen müşteri, aldığı karpuzu iade etmek için markete geldi. Kasiyer ise gelen müşteriden fiş talep etti. Fişin olmaması kasiyer ve müşteri arasında gerginliğe sebep oldu. Kasiyer, fiş olmadan iade alamayacağını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Olaya diğer müşteriler de dahil oldu ve duruma tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Karpuzu iade etmek için markete gelen müşteri, diğer müşteriler tarafından darbedildi.

O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iade için markete gelen müşterinin kasiyer ile konuştuğu, bir süre sonra diğer müşterilerin olaya dahil olduğu ve şahsı darp ettiği görülüyor.

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#Kocaeli#Market#Kavga

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