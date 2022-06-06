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Markette iğrenç görüntü! Pastanedeki fareyi çeken müşteri tepki gösterdi

#İstanbul#Zincir Market#Fare

İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümüne giren farenin görüntüleri çıktı. Görüntüleri alışveriş için pastane reyonuna gelen bir müşteri çekti.

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Olay geçtiğimiz gün İstanbul'da ünlü bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi. Bir farenin pastane reyonunda kurabiyelerin üzerinde gezindiği anları gören müşteri, cep telefonu ile o anları kayıt altına aldı.

Görüntülerde fare kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü. Hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, ”Minik fare kurabiyeleri yedi” diyerek tepki gösterdi.

Markette iğrenç görüntü Pastanedeki fareyi çeken müşteri tepki gösterdi

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#İstanbul#Zincir Market#Fare

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