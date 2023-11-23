Marketteki ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıkınca çılgına döndü

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Olay, geçtiğimiz gün Pendik Yeni Mahalle’de bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete alışveriş yapmak için gelen bir kadın müşteri, reyondan aldığı ürün ile kasadaki etiket fiyatının aynı olmamasından dolayı kasiyer ile tartıştı.

Sinirlerine hakim olamayan müşteri kasa bölümündeki stantları dağıttı, ardından kasiyere elindeki koltuk değneğiyle saldırdı. Kasiyerin karşılık vermesiyle 2 taraf market ortasında kavgaya tutuştu. Diğer çalışanların araya girmesiyle kavga kısa sürede son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.