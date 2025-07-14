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Markette dehşet saçtı, bir kadın ve çocuk yaralandı

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#Markette Saldırı#Silahla Yaralama#Bursa Polisi
Markette dehşet saçtı, bir kadın ve çocuk yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 05:24

Bursa polisi, markette bir kadın ve çocuğun silahla yaralanmasına neden olan saldırganı yakaladı.

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Bursa’da bir kadın ve çocuğun silahla yaralanmasına neden olan saldırgan, Bursa polisinin 2 saatlik çalışması sonucu ormanda yakalandı.

MARKETTE TARTIŞMA: "SEN SAPIK MISIN?"

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada arkasında duran şahsa yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şüpheli arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte şüpheli şahıs yanında taşıdığı tabancayla 47 yaşındaki N.A.’ya ateş açtı. Kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.’ya da isabet etti.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Markette dehşet saçtı, bir kadın ve çocuk yaralandı


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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheliyi kısa sürede tespit eden Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı 2 saatlik çalışma sonrası Serdar Y.’i (34) Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla ormanlık alanda yakalandı. Ormandan alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Yaralanan kadın ve çocuk ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

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#Markette Saldırı#Silahla Yaralama#Bursa Polisi

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