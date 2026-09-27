Markette çakmak gazıyla oynayan çocuk hayatını kaybetti

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Olay, dün Sahipata Mahallesi’ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre; markette çakmak gazı tüpüyle oynayan Mustafa Ali Avcı, gazı solumasının ardından kısa sürede fenalaştı. Avcı'nın hareketsiz kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mustafa Ali Avcı, yaşamını yitirdi. Avcı’nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.