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Gündem
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler

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Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler
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KÜTAHYA’da bir markette bulunan ve içinde 20 bin lira değerinde altın olan çanta polise teslim edildi. Çantayı sahibine vermek için araştırma başlatan polis ekipleri marketin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler
Gaybiefendi Mahallesi’nde içinde 20 bin lira değerinde altın bulunan çantayı markette alışveriş yapan bir kadın müşteri, buldu. Çanta market yöneticileri tarafından polise teslim edildi. Ekipler de  güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Market sorumlusu Melek Cihangir, altınları sahibine ulaştırmak istediklerini belirterek, “Markette yaklaşık değeri 15-20 bin lira olan içi altın dolu çanta bulundu. Müşterimiz bulduğu altınları kasadaki arkadaşımıza teslim ettikten sonra benim haberim oldu. Polisi arayarak kamera görüntüleri eşliğinde bulunan altınları teslim ettik” dedi.
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler

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