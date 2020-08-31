MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarkette akılalmaz kavga! Peş peşe yumruklar attı…
GeriGündem Markette akılalmaz kavga! Peş peşe yumruklar attı…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ -Ali Kerem BENGİ / DHA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Markette akılalmaz kavga! Peş peşe yumruklar attı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sancaktepe'de, bir kişi, market çalışanı kadını darp etmeye çalışınca iş yerindeki diğer kadın çalışanlar tarafından darp edildi. Yaşananlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markette giren bir kişi içeride bir şeyler yedi. Dışarıya çıkmaya çalışırken, markette çalışan kadınlardan biri yediklerinin parasını istedi. İkili arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar tartışmayı büyümeden önlemeye çalışırken kişi, kadın market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı.

O sırada kavgayı ayırmak için orada bulunan başka bir kadın market çalışanı ise arkadaşının darp edildiğini görünce, saldırgana vurmaya başladı. Saldırgan kişi diğer kadın market çalışanına da vurmaya çalışırken, iki kadın, karşı koymaya çalıştı. Yaşanan kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İki tarafın birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle