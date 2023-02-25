HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Markette 7.7'lik deprem anÄ± kamerada

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Deprem#Market#KahramanmaraÅŸ
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 25, 2023 12:44

KahramanmaraÅŸ'ta bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma neden olan 7.7'lik deprem anÄ±, marketin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, raflardaki tÃ¼m Ã¼rÃ¼nlerin sarsÄ±ntÄ±ylaÂ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ anlar yer aldÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

KahramanmaraÅŸ merkezli 11 ildeÂ bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma neden olan depremlerinÂ 20â€™nci gÃ¼nÃ¼nde, kentteki enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, aralÄ±ksÄ±zÂ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Kentte meydana gelen 7.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ ilk deprem anÄ±nÄ±n ise DulkadiroÄŸlu ilÃ§esi Yavuz Selim Mahallesi 73005â€™inci Sokak'taki marketÂ kamerasÄ±na yansÄ±yanÂ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Marketin iÃ§ ve dÄ±ÅŸ bahÃ§esindeki gÃ¼venlik kamerasÄ±Â gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, saatÂ 04.17â€™de olanÂ depremdeÂ raflardaki Ã¼rÃ¼nlerin yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â 

Markette 7.7lik deprem anÄ± kamerada

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Deprem#Market#KahramanmaraÅŸ

BAKMADAN GEÇME!

Hangi Ã§atlaklar tehlikeli BitiÅŸik yapÄ±lar saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ± etkiler mi Bina gÃ¼venliÄŸi ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? BitiÅŸik yapÄ±lar saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ± etkiler mi? Bina güvenliÄŸi ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#KahramanmaraÅŸ Depremi
BabasÄ±nÄ±n yanÄ±nda boy boy fotoÄŸraflar veriyor ama adÄ± da yaÅŸÄ± da aÃ§Ä±klanmÄ±yor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Unun kÄ±zÄ± hakkÄ±nda neler biliyoruz

BabasÄ±nÄ±n yanÄ±nda boy boy fotoÄŸraflar veriyor ama adÄ± da yaÅŸÄ± da açÄ±klanmÄ±yor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kÄ±zÄ± hakkÄ±nda neler biliyoruz?

#Kim Jong Un
Deprem sonrasÄ± afet atÄ±k yÃ¶netimi nasÄ±l olmalÄ± SaÄŸlÄ±k risklerini azaltmak iÃ§in neler yapÄ±lmalÄ± Uzmanlar 4 Ã¶nemli tehlike hakkÄ±nda uyarÄ±yor...

Deprem sonrasÄ± afet atÄ±k yönetimi nasÄ±l olmalÄ±? SaÄŸlÄ±k risklerini azaltmak için neler yapÄ±lmalÄ±? Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkÄ±nda uyarÄ±yor...

#Deprem