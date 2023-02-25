Markette 7.7'lik deprem anÄ± kamerada

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KahramanmaraÅŸ merkezli 11 ildeÂ bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma neden olan depremlerinÂ 20â€™nci gÃ¼nÃ¼nde, kentteki enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, aralÄ±ksÄ±zÂ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Kentte meydana gelen 7.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ ilk deprem anÄ±nÄ±n ise DulkadiroÄŸlu ilÃ§esi Yavuz Selim Mahallesi 73005â€™inci Sokak'taki marketÂ kamerasÄ±na yansÄ±yanÂ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Marketin iÃ§ ve dÄ±ÅŸ bahÃ§esindeki gÃ¼venlik kamerasÄ±Â gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, saatÂ 04.17â€™de olanÂ depremdeÂ raflardaki Ã¼rÃ¼nlerin yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â