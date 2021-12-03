Marketlere mektup yazdı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, market sahipleri ve yöneticilerine mektup göndererek, “un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze” olarak saydığı 10 “hayatta kalma ürünü”ne bu kış zam yapmamalarını istedi. İktidara geldiklerinde zararlarını karşılayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Güldük eğlendik... Şimdi şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim... Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum” diyerek mektubu paylaştı:

ZARARINIZI KARŞILAYACAĞIZ

“Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran, hepimizin malumudur. Temel gıda ürünlerine yaplan zamlar, alım gücü azalan milletimizi ekonomik çıkmazın içine sokmaktadır. 20 Kasım 2021 günü, gıda sektörümüzün değerli paydaşları ile bir videokonferans toplantısı gerçekleştirdik. Basın açıklamasında, halkımızı korumak adına, büyük marketlerden bir talebim olduğunu ifade etmiş, ‘10 hayatta kalma ürünü’ için, kış aylarında zam yapılmamasını istemiştim. Bu ürünler; un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzedir. Bu talebin, sizden zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak halkımız adına yapmak zorundayız. Ve bu mektup vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, bu fedakârlıktan doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşılayacağız. Kara kışı atlatabilmek adına, halkımız için bu adımı atacağınıza inanıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.”