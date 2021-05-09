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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Marketlerde ped karmaşası

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Marketlerde ped karmaşası

Sokağa çıkma yasağı kapsamında marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasının ardından bazı marketler ped satışı yapmamaya başladı.

Zincir marketlerin bazı şubelerinde bant çekilen ürünler arasında hijyenik pedlerin de yer alması tepki çekti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “İskoçya’da pedi bedava dağıtıyorlar, biz marketlerde bulamıyoruz”, “Yarın öbürgün regl olmak da yasaklanacak” gibi yorumlarla tepkisini dile getirdi.

BAKANLIK: YASAK YOK

Konuşmamız Gerek Platformu Başkanı İlayda Eskitaşçıoğlu, “Genelge metninin hiçbir yerinde menstürel ürünler geçmediği için dev bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Hijyenik ped, tampon gibi ürünler lüks kozmetik ürünü değil, temel ihtiyaçtır. Satış yasağının uygulanmaması gerekir” dedi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri de pedlerin hijyenik madde kategorisine girdiğini belirterek, “Öyle bir yasak yok” değerlendirmesinde bulundu. 

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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