Marketler saat kaçta kapanıyor? Marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış ve kapanış

saatlerinde düzenlemeye gitti. Bir süredir devam eden bu uygulama neticesinde marketlerin yeni çalışma saatleri sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞAM SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız

(65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en

yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.