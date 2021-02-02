Marketler saat kaçta kapanıyor? İşte hafta içi market çalışma saatleri

Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Marketlerin saat kaçta iş başı yaptığını merak eden vatandaşlar, öte yandan kapanış saatini de sorguluyor. İşte, güncel market çalışma saatleri...

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.