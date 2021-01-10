Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık kalıyor? İşte hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

Marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde daha kısıtlı bir zamanı kapsıyor. İçişleri Bakanlığı market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişlerin hizmet vereceği saat aralıklarını yayınladığı genelgeye paylaştı.



İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.



CUMA GÜNLERİ 20.00’YE KADAR

Cuma günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.