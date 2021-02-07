MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarketler ne zaman, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta içi market çalışma saatleri
GeriGündem Marketler ne zaman, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta içi market çalışma saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 07.02.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Marketler ne zaman, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta içi market çalışma saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marketler ne zaman, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta içi market çalışma saatleri
Abone Olgoogle-news

Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatlerini sorgulamaya başlıyor. Marketlerin saat kaçta iş başı yaptığını merak eden vatandaşlar, öte yandan kapanış saatini de sorguluyor. Peki, Marketler ne zaman, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

'Marketler saat kaçta kapanıyor?' sorusu, vatandaşların merak ettiği bir detay oldu. Rutin market alışverişlerini yaparak temel ihtiyaçlarını gidermek isteyen pek çok kişi, özellikle zincir marketlerin çalışma saatlerini sorguluyor. İşte, güncel market çalışma saatleri...

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle