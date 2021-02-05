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Haber Giriş: 05.02.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri
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Marketlerin açılış ve kapanış saati yoğun ilgi görüyor. A101, BİM, ŞOK gibi marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde çalışma düzeni değişen marketler hafta içi saat 10:00’dan itibaren hizmet vermeye başlıyorlar. İşte detaylar

Marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı yayımlanan genelge ile belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre marketler hafta içi saat 20:00’ye kadar, hafta sonu ise saat 17:00’ye kadar hizmet veriyorlar.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi saat 10:00’da açılıyor ve saat 20:00’ye kadar hizmet veriyor. Hafta sonu ise 10:00’da açılan marketler saat 17:00’de kapanıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

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