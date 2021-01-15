Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri

Marketlerin kaçta açılıp, kaçta kapandığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen uygulamalar arasında market çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmesi de yer alıyor. Hafta içi marketler saat 10:00’da açılıyor ve 20:00’ye kadar hizmet veriyor. İşte hafta sonu market çalışma saatleri

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi marketler saat 10:00’da açılıyor ve 20:00’ye kadar hizmet veriyor.

HAFTA SONU MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde marketler saat 10:00’da açılıyor ve 17:00’de kapanıyor.

Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.