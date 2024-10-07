Markete sığınan kuzenini kovalayıp kasiyer Merve'yi öldürmüştü... Denizli'deki vahşette yüreklere su serpen karar

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Olay, 20 Ağustos 2023'te, Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Söylemez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu Hasan Söylemez ile parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı (19) da getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Merve Acar ile Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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OLAYA KARIŞAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Yusuf Söylemez'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

CİNAYET KAMERADA

Kasiyer Merve Acar'ın öldürülme anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde market önünde Hasan Söylemez ile tartışan Yusuf Söylemez’in ardından yanındaki 6 kişiyle içeri girip, elindeki pompalı tüfekle önce Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e ateş ettiği görüldü. Çevredekilerin yaralanan Acar'a yardım etmeye çalışması ve Acar'ın sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınması da görüntülerde yer aldı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Merve Acar'ı öldürüp, amcasının oğlu Hasan Söylemez'i yaralayan Yusuf Söylemez hakkında 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edildi. Olaya karıştıkları belirlenen Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan, Tolga Gök ve Yusuf Söylemez'in kız arkadaşı Buse Simay Karakaya 'nın ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları istendi.

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CEZALARINDA İNDİRİM YAPILMADI

Davanın Denizli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de görülen duruşmasında, sanıklardan Tolga Gök adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıkların yargılanmalarına bugün görülen karar duruşmasıyla devam edildi. Duruşmaya öldürülen Merve Acar'ın ailesi, tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez, Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan jandarma tarafından salonda hazır bulundurulurken, cezaevinde bulunan Buse Simay Karakaya ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlandı. Tutuksuz sanık Tolga Gök de duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ile sanıkların yakınları da duruşma salonunda yerlerini aldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, böyle bir olayın yaşanmasını istemediklerini, Merve Acar'ın ailesinden özür dileyerek pişman olduklarını söyledi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Söylemez'e 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Emircan Uyar, Muhammet Söylemez Furkan Aygün Buse Simay Karakaya ve İsmail Bağlan'a da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl, Tolga Gök'e ise 'basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca kararında sanıkların son duruşmada pişman olduklarını söylemelerinin yetersiz olduğunu, olay sebebiyle ilk andan itibaren son duruşmaya kadar bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle verilen cezalarında indirim uygulamayıp, davayı bitirdi.

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