Markete sığınan kızı darbedip bıçakladı

Olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; akli dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.’yi darbetmek istedi. Küçük kız, F.K.’den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darbetmeye başladı. Küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu, cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı.

Olay marketin güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk esnafın müdahalesiyle kurtarıldı. H.E. hastaneye kaldırılırken, F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.