Markete sığınan kızı darbedip bıçakladı

Markete sığınan kızı darbedip bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 21:21

Gaziantep’te bir kişi, kendisinden kaçıp markete sığınan 11 yaşındaki kız çocuğunu darbedip, bıçakladı.

Olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; akli dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.’yi darbetmek istedi. Küçük kız, F.K.’den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darbetmeye başladı. Küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu, cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı.

Olay marketin güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk esnafın müdahalesiyle kurtarıldı. H.E. hastaneye kaldırılırken, F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

