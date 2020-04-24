Markete gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira ceza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Bursa'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların yasağa uyduğu kentte, polis ekipleri yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde izin belgeleri olan araçlara geçiş izni verilirken, izin belgesi olmayanlara ceza uygulandı.

Heykel Atatürk Caddesi'nde kontrol yapan polis ekipleri de durdurdukları otomobil sürücüsü Okan Uğur'a neden dışarı çıktığını sordu. Yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evinden markete gitmek için çıktığını söyleyen Uğur'a 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Polis, sürücü Uğur'a marketlere gidilmesinde sakınca olmadığını, ancak en yakın markete araçsız gidilmesi gerektiğini bildirdi.