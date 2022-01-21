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Markete giren hırsızın yaptığı pes dedirtti

#Hırsızlık#Market#Karabük
Markete giren hırsızın yaptığı pes dedirtti

Karabük'te havalandırma penceresini kırarak girdiği markette kasaları boşaltan hırsız, dolaptan soda alarak içti. Hırsızlık anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, önceki gün sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’ndaki bir markete meydana geldi. Hırsız, marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırarak içeri girdi. Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasaları açarak içindeki paraları aldı. Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı.

O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibinin ihbarı üzerine olay gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Markete giren hırsızın yaptığı pes dedirtti

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#Hırsızlık#Market#Karabük

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